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Ножки будут как с обложки! Как лучше разминать стопы?

2:05
Спорт

Как размять стопы, чтобы ноги были сильными и здоровыми? Эти эффективные упражнения помогут размять, укрепить и растянуть стопы и голеностопы.

Женские ноги
Фото: unsplash.com by Caitlyn Wilson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги

Упражнение на разминку голеностопа, когда ваши руки находятся на поясе, носок одной ноги касается земли, а на второй ноге вы стоите полностью и выполняете круговые движения поднятой стопой, — самое распространенное.

Лучшие упражнения для стоп:

Подъем на носочки с опусканием

  • Встаньте прямо. Руки на бедрах или на талии.
  • Стопы смотрят прямо, между правой и левой стопой должно быть расстояние в кулак (7-10 см).
  • Медленно начните подниматься на носки стоп, медленно опускайтесь.
  • Повторите упражнение 15 раз.

Упражнения с сопротивлением

  • Сядьте на коврик для фитнеса. Ноги должны быть выпрямлены в коленях перед вами.
  • Для сопротивления могут подойти фитнес-резинки или партнер.
  • Работа стопами в сопротивлении от себя
  • Для этого упражнения примите исходную позицию на коврике, ноги прямые перед собой.
  • Накиньте резину на обе стопы и натяните до ощутимого растяжения эспандера.
  • Когда носочки окажутся взяты на себя, то есть пальцы ног будут направлены в сторону вашего лица, начните работать стопами в направлении от себя.
  • Выберите оптимальный темп для выполнения упражнений, он не должен быть слишком медленным, но и не должен напоминать рывки.

Работа в сопротивлении на себя

  • Для этого вида разминки закрепите эспандер за любую устойчивую опору.
    Наденьте резинку на верхнюю часть стопы ближе к середине.
  • Почувствуйте натяжение резины, но не давайте уходить вашим стопам за проекцию прямого угла относительно пола.
  • Из этого положения начните прикладывать усилия, натягивая резину стопами на себя.
  • В финальной фазе стопы также должны быть перпендикулярны полу, сообщает "СЭ".

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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