Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело

Прыжки обычно ассоциируются со скакалкой, но прыгать можно и без нее. Прыжки на месте — отличные упражнения, их можно делать с утра или в первой половине дня. Так вы зарядитесь энергией на весь день.
Благодаря прыжкам запускается процесс похудения, подтягивается кожа, улучшается общее состояние здоровья, а кислород активно поступает в ткани. При этом работать будут все группы мышц, особенно ягодицы, пресс, бедра и икры.
Новичкам рекомендуется прыгать по 5-10 минут, постепенно увеличивая нагрузку до 15-20.
Заниматься стоит с перерывами не менее 48 часов. А вот опытные могут прыгать и до шести раз в неделю по 20-30 минут.
Важно: не делайте сильные махи руками и дышите правильно.
Не прыгайте очень высоко — для начала достаточно будет и 10 сантиметров.
Распространенной ошибкой новичков является и то, что прыгать начинают на прямых ногах, а это неправильно, пишет "СЭ".
Прыжо́к — движение человека, при котором тело подбрасывается вверх и вперёд силою ног и пролетает некоторое расстояние, описывая параболу.
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