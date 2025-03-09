Как добиться красивой фигуры без спортзала? Это домашнее кардио прокачает всё тело

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Прыжки обычно ассоциируются со скакалкой, но прыгать можно и без нее. Прыжки на месте — отличные упражнения, их можно делать с утра или в первой половине дня. Так вы зарядитесь энергией на весь день.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Благодаря прыжкам запускается процесс похудения, подтягивается кожа, улучшается общее состояние здоровья, а кислород активно поступает в ткани. При этом работать будут все группы мышц, особенно ягодицы, пресс, бедра и икры.

Плюсы прыжков на месте:

укрепляется сердечная мышца;

улучшается кровообращение;

сжигаются и выводятся жировые отложения;

вентиляция легких;

тренируется выносливость;

укрепляется мускулатура;

разгоняется обмен веществ;

выводятся вредные вещества из организма;

уходят отеки на ногах;

разгоняется застоявшаяся жидкость и другое.

Как делать?

Новичкам рекомендуется прыгать по 5-10 минут, постепенно увеличивая нагрузку до 15-20.

Заниматься стоит с перерывами не менее 48 часов. А вот опытные могут прыгать и до шести раз в неделю по 20-30 минут.

Поставьте ноги на ширине плеч и согните их в коленях. Втяните живот, немного прогните поясницу, но осанку держите прямо. Руки согните в локтях.

Вверх подпрыгивайте, отталкиваясь от пола передней частью стопы и пальцами ног.

Приземляйтесь на носочки, не на пятки, чтобы избежать травмы позвоночника или суставов.

Выполняя это, вы должны имитировать прыжки на скакалке.

Важно: не делайте сильные махи руками и дышите правильно.

Не прыгайте очень высоко — для начала достаточно будет и 10 сантиметров.

Распространенной ошибкой новичков является и то, что прыгать начинают на прямых ногах, а это неправильно, пишет "СЭ".

Уточнения

Прыжо́к — движение человека, при котором тело подбрасывается вверх и вперёд силою ног и пролетает некоторое расстояние, описывая параболу.

