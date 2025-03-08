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Ноги будут мощными как у Халка! Это упражнение с собственным весом прокачает квадрицепсы

1:19
Спорт

Приседания с собственным весом — базовое упражнение, однако не все знают, как выполнять его правильно.

Приседания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приседания

Это упражнение задействует большое количество мышц: работают квадрицепсы, передняя задняя и внутренняя поверхности бедра, ягодичная мышца, поясничная мышца, мышцы спины, камбаловидные и икроножные мышцы.

Если приседать 100 раз в день, то можно сжечь более 200 ккал.

Как выполнять?

  • Встаньте прямо, выровняв спину. Сведите лопатки, поставьте ступни чуть шире таза (бедер).
  • Сделайте вдох, напрягите мышцы живота и спины и начните опускаться. При этом бедра нужно отвести назад.
  • Выполните присед до нижней точки. Глубина приседа должна быть такой, чтобы пятки не отрывались от пола, а спина могла оставаться ровной. Колени и стопы во время движения должны быть на одной линии.
  • Сделав выдох, начните подниматься из нижней точки.

"Темп может быть такой: на два счета опускаетесь, на один встаете. Увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения", — цитирует "СЭ" фитнес-тренера Владимира Пархоменко.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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