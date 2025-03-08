Ноги будут мощными как у Халка! Это упражнение с собственным весом прокачает квадрицепсы

Приседания с собственным весом — базовое упражнение, однако не все знают, как выполнять его правильно.
Это упражнение задействует большое количество мышц: работают квадрицепсы, передняя задняя и внутренняя поверхности бедра, ягодичная мышца, поясничная мышца, мышцы спины, камбаловидные и икроножные мышцы.
Если приседать 100 раз в день, то можно сжечь более 200 ккал.
"Темп может быть такой: на два счета опускаетесь, на один встаете. Увеличить нагрузку можно за счет количества повторений, скорости выполнения движения или дополнительного отягощения", — цитирует "СЭ" фитнес-тренера Владимира Пархоменко.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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