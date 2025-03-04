Минимум времени — максимум результата: 7-минутная тренировка для сжигания жира

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7-минутная тренировка — это короткий, но эффективный способ поддерживать форму, укреплять мышцы и сжигать жир. Этот фитнес-метод основан на высокоинтенсивных упражнениях (HIIT), которые чередуются с короткими передышками. Об этом пишет онлайн-издание New York Post.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Тренировка

Идея в том, чтобы за короткое время максимально нагрузить мышцы и запустить процесс жиросжигания.

Как она работает?

Ученые утверждают, что короткие, но интенсивные тренировки могут давать тот же эффект, что и часовые занятия в зале. Главное — выполнять упражнения в быстром темпе и без долгих пауз.

Какие упражнения входят в 7-минутную тренировку?

Этот комплекс включает 12 базовых движений, выполняемых в течение 30 секунд с 10-секундным отдыхом между ними.

В программу входят:

• Прыжки с поднятием рук

• Приседания

• Отжимания

• Планка

• Берпи

• Выпады

• Скручивания на пресс

• Подъемы коленей

• Упражнение "стульчик"

• Бег на месте с ускорением

• Обратные отжимания

• Выпрыгивания

Что в итоге?

Эта тренировка подходит для занятых людей, помогает быстро разогнать метаболизм, укрепить мышцы и улучшить выносливость. Однако без правильного питания и регулярности эффект может быть ограниченным.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



