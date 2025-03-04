31 минута ходьбы — и риск рака, диабета и сердечных болезней снижается на треть

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Учёные провели исследование, доказывающее, что умеренные физические нагрузки снижают риск более чем 30 хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые болезни, артрит, депрессию и даже некоторые виды рака. Об этом пишет онлайн-издание New York Post.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

31 минута в неделю — и риск смертности снижается

Если интенсивные тренировки кажутся вам слишком сложными, хорошая новость: не обязательно изнурять себя в спортзале. Достаточно 31 минуты быстрой ходьбы в неделю, чтобы уменьшить риск смертности на 31%.

Какие нагрузки считаются умеренными?

Эксперты включили в этот список йогу, садоводство, бальные танцы, аквааэробику, стрижку газона и ходьбу со скоростью от 4 км/ч. По мнению исследователей, 150 минут таких занятий в неделю обеспечивают значительное укрепление здоровья и продление жизни.

Что в итоге?

Умеренная активность — простой и доступный способ сохранить здоровье без сложных тренировок. Важно добавлять движение в повседневную жизнь, ведь любая активность лучше, чем её отсутствие.

Уточнения

Ходьба́ - способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



