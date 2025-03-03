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Всего 35 минут спорта в неделю снижают риск деменции на 41%

2:33
Спорт

Учёные из Университета Джонса Хопкинса провели исследование, которое подтвердило тесную связь между физической активностью и снижением риска деменции. Об этом пишет онлайн-издание ScienceAlert (США).

Пенсионер занимается спортом
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенсионер занимается спортом

Оказалось, что всего 35 минут умеренных или интенсивных нагрузок в неделю помогают снизить вероятность развития заболевания на 41%.

Как проводилось исследование?

Специалисты изучили данные 89 667 человек старше 63 лет. В течение 4,4 лет участники носили специальные браслеты, отслеживающие уровень их физической активности. Затем учёные проанализировали, у кого из испытуемых со временем развилась деменция, и сопоставили это с количеством времени, проведённым в движении.

Результаты показали, что даже небольшие нагрузки оказывают значительное влияние на когнитивное здоровье. В зависимости от уровня активности, вероятность развития деменции снижалась следующим образом:

  • 36-70 минут упражнений в неделю уменьшали риск на 60%,
  • 71-140 минут — на 63%,
  • Более 140 минут в неделю — на 69%.

Почему это важно?

Учёные подчёркивают, что физическая активность полезна на любом этапе жизни, даже если у человека уже имеются возрастные изменения или ухудшение здоровья. Исследователи отмечают, что даже пять дополнительных минут активности в день могут принести пользу. Это особенно важно для пожилых людей, у которых ослаблена мышечная масса и снижена выносливость.

Несмотря на то, что исследование не доказывает 100% причинно-следственную связь между упражнениями и снижением риска деменции, оно дополняет ряд других научных работ, подтверждающих пользу движения для мозга. Например, известно, что регулярные физические нагрузки способствуют увеличению размеров областей мозга, отвечающих за память и обучаемость.

Что в итоге?

Физическая активность — доступный и эффективный способ поддержания когнитивного здоровья. Даже если человек ранее не занимался спортом, начать можно в любом возрасте. Важно помнить, что любая физическая активность лучше, чем её отсутствие, и даже минимальные нагрузки помогают сохранить мозг здоровым на долгие годы.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia - безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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