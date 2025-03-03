Забудьте о кофе: эти 10 упражнений зарядят энергией на весь день

3:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

О пользе утренней зарядки можно говорить без сомнений. Не обязательно вставать в шесть утра, как это делает Дуэйн "Скала" Джонсон, чтобы начать тренироваться. Занимаясь всего десять-пятнадцать минут базовыми упражнениями, вы не придется вставать слишком рано, а польза от этой зарядки будет сопоставима с полноценной тренировкой.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

Тем не менее, многие не хотят отказывать себе во сне даже на такой короткий срок, поэтому стоит сосредоточиться на занятиях, которые вам действительно подходят. Тренировка должна приносить радость и быть энергичной, чтобы у вас возникало желание продолжать. Главное — это баланс: будь то утренняя зарядка с кофе или вечерняя силовая тренировка с десертом.

Если вы предпочитаете утреннюю активность, рассмотрим несколько важных аспектов. Уровень тестостерона по утрам является максимальным, что способствует энергии и росту мышц. Упражнения до завтрака могут удвоить эффект сжигания жира.

Утро также прекрасно подходит для кардио, которое улучшает концентрацию и продуктивность на весь день.

Утренние упражнения на растяжку полезны для пробуждения тела и ума, одновременно успокаивая нервную систему. Расслабленное тело быстро приходит в тонус и готово к новым свершениям.

10 лучших упражнений для утренней зарядки:

1. Приседания

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки перед грудью.

Опуститесь, пока бедра не будут параллельны полу.

Вернитесь в исходное положение.

2. Выпады с подтягиванием колена

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки перед собой.

Сделайте правый выпад назад.

Вернитесь на левую ногу и поднимите правое колено до уровня бедра.

3. Шаги в планку

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.

Наклонитесь и положите ладони на пол.

Сделайте шаги руками до положения планки, затем вернитесь.

4. Планка

Встаньте в упор лежа на локтях, выпрямите тело.

Локти под плечами, задержитесь в этом положении.

5. Наклоны

Ноги на ширине плеч, руки за головой.

Наклонитесь вперед, не сгибая спину, слегка согните колени при необходимости.

Вернитесь в исходное положение.

6. Отжимания (можно с колен)

Встаньте в упор лежа на прямых руках.

Согните локти и опуститесь грудью к полу, затем вернитесь.

7. Супермен

Лягте на живот, ноги прямые, руки вытянуты вперед.

Поднимите ноги и руки, задержитесь на несколько секунд, вернитесь.

8. Касание поднятых ног

Лягте на спину, ноги подняты.

Оторвите лопатки от пола и потянитесь к стопам, вернитесь.

9. Скручивания

Лягте на спину, ноги согнуты, руки за головой.

Поднимите лопатки и потяните локтями к коленям, вернитесь.

10. Шаги на месте

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе.

Начните шагать на месте, восстанавливая дыхание.

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков.

