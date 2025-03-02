Интрига нарастает: определены четвертьфинальные пары Кубка Англии

Кубок Англии 2024/25: путь к финалу становится все короче

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2 марта прошла жеребьёвка четвертьфинальных пар Кубка Англии сезона-2024/2025. В следующий этап турнира вышли следующие команды:

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

"Фулхэм" против "Кристал Пэлас";

"Престон" встретится с "Астон Виллой";

"Борнмут" сразится с "Манчестер Сити";

"Брайтон" определит соперника после завершения матча 1/8 финала между "Ноттингем Форест" и "Ипсвичем".

Игра "Ноттингем" — "Ипсвич" состоится 3 марта в 22:30 по московскому времени. Победитель этой встречи завершит сетку четвертьфиналистов.

Лондонский "Арсенал" остаётся рекордсменом турнира с 14 завоёванными трофеями. Действующим обладателем кубка является "Манчестер Юнайтед", который продолжит борьбу за титул в текущем сезоне.

Уточнения

Кубок Англии - национальный кубковый турнир в английском футболе, проводящийся Футбольной ассоциацией Англии. Под названием "Кубок Англии" обычно имеется в виду мужской взрослый турнир, хотя существует также Женский кубок Англии и Молодёжный кубок Англии. Кубок Англии является старейшим футбольным соревнованием в мире: первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне 1871/72. В розыгрыше Кубка принимает участие большое количество команд из разных дивизионов английского чемпионата.

