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РПЛ может потерять яркого форварда: травма Тюкавина в центре внимания

Удар по атаке "Динамо": Тюкавин может выбыть на полгода
1:28
Спорт

Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов прокомментировал состояние нападающего Константина Тюкавина, получившего травму в матче 19-го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). Игрок был заменён на 22-й минуте, а предварительные обследования указывают на возможное повреждение передней крестообразной связки колена — одну из самых серьёзных травм в футболе, способную исключить игрока из состава на срок до шести месяцев.

Ссадина
Фото: pixabay.com by saulhm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссадина

Окончательный вердикт будет поставлен после МРТ-исследования в Москве. Если подозрения подтвердятся, потребуется операция. При благоприятном исходе (отсутствие разрыва) восстановление займёт до месяца. Врач отметил, что текущая стабильность сустава поддерживается за счёт мышечного тонуса, однако клинические признаки свидетельствуют о риске серьёзного повреждения.

Тюкавин — ключевой игрок "Динамо": в текущем сезоне он участвовал во всех 19 матчах РПЛ, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи. Его отсутствие может осложнить борьбу команды за место в верхней части таблицы. На данный момент "бело-голубые" занимают четвёртую позицию с 36 очками, отставая от лидера — "Зенита" — на 4 балла. "Ростов", с которым сыграли вничью, находится на седьмом месте (27 очков).

Уточнения

Константи́н Алекса́ндрович Тюка́вин (род. 22 июня 2002, Котлас, Архангельская область) — российский футболист, нападающий клуба "Динамо" Москва и сборной России. Лучший футболист Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2023/2024.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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