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Грудные мышцы растут как на дрожжах: добавьте это в свою тренировку

1:29
Спорт

Чтобы развить большие и сильные грудные мышцы, необходимо регулярно выполнять правильные упражнения, которые эффективно прорабатывают эту группу. Наиболее эффективными являются базовые многосуставные движения, которые активируют не только грудные, но и другие мышцы, обеспечивая общий прогресс и стимуляцию роста.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Одним из самых популярных и эффективных упражнений для грудных является жим штанги лёжа. Это упражнение активно работает с верхней, средней и нижней частью грудных мышц, задействуя также плечи и трицепсы. Чтобы увеличить нагрузку и добиться лучших результатов, важно правильно выбирать рабочий вес и следить за техникой выполнения.

Не менее эффективным упражнением является жим гантелей лёжа. В отличие от штанги, гантели позволяют лучше растянуть грудные мышцы и работают над их симметрией. 

Для разнообразия и повышения эффективности тренировки также полезно выполнять отжимания от пола. Это простое, но мощное упражнение можно выполнять в разных вариантах — с увеличением нагрузки на грудные мышцы за счёт веса тела или дополнительных утяжелений.

Также стоит добавить в тренировку упражнения для нижней части грудных, такие как отжимания на брусьях. Это движение позволяет глубже проработать нижнюю часть грудных мышц, при этом активируется и спина, и плечи.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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