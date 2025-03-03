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Всего 1 упражнение запускает бешеное жиросжигание: фитнес-эксперт раскрыла главный секрет

1:11
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала о лучшей утренней зарядке, которая поможет избавиться от лишнего веса.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Она подчеркнула, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) позволяют не только улучшить физическую форму, но и ускорить метаболизм, что способствует активному сжиганию калорий.

Перед началом тренировки необходимо разогреть мышцы, уделив разминке хотя бы пять минут. В комплекс упражнений входят планка, скручивания, подъёмы прямых ног, ножницы, приседания с прыжками, махи ногами, бег с высоким подниманием колен и берпи.

Последнее упражнение считается одним из самых эффективных, так как задействует сразу несколько групп мышц. Для его выполнения необходимо встать прямо, затем опуститься в упор присев, сделать прыжок назад в упор лежа, вернуться в присед и выпрыгнуть вверх, поднимая руки над головой.

Эксперт отметила, что такая зарядка запускает процессы жиросжигания уже с утра и помогает быстрее добиться желаемой формы, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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