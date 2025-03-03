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Жир тает на глазах: планка и ещё 4 упражнения, которые преобразят ваш живот

1:00
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась эффективным способом избавиться от жира на животе. По её словам, при снижении веса именно жировые отложения в области живота уходят первыми, но для этого важно поддерживать физическую активность.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Специалист рекомендует включать в тренировку разнообразные упражнения, задействующие разные группы мышц. Среди самых эффективных Ротач выделила: обратные скручивания, подъёмы ног из положения лёжа, планку, скалолаза и русский твист.

Последнее упражнение выполняется следующим образом: нужно сесть на пол, согнуть ноги в коленях, немного отклониться назад и сомкнуть руки перед грудью. Затем следует попеременно поворачиваться в стороны, тянущись руками к бёдрам, пишет Men Today.

Регулярное выполнение этих упражнений поможет ускорить процесс сжигания жира и сделать живот более подтянутым.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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