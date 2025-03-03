Бегать можно, а прыгать нет? Какие нагрузки опасны при сколиозе

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Сколиоз — это не повод отказываться от физических нагрузок, но важно выбирать правильные виды спорта. Движение необходимо для поддержания здоровья позвоночника, однако некоторые упражнения могут привести к усилению искривления и ухудшению состояния. Об этом пишет онлайн-издание T-J.ru

Фото: https://www.freepik.com by mdjaff Боль в спине у девушки

Почему нельзя заниматься любым спортом при сколиозе?

Главная проблема в том, что позвоночник со сколиозом уже находится в состоянии дисбаланса, а неподходящие нагрузки могут увеличить деформацию. Особенно опасны контактные виды спорта, подъем тяжестей, прыжки и активности, связанные с резкими ударами о поверхность.

Какие виды спорта могут навредить?

1. Контактные виды спорта (бокс, футбол, хоккей) — риск травм, резкие удары по позвоночнику.

2. Горный велосипед — нагрузка на позвоночник при вибрациях и резких спусках.

3. Прыжки в длину и тройной прыжок — удары о поверхность усиливают компрессию позвонков.

4. Тяжелая атлетика и кроссфит — чрезмерное давление на позвоночник из-за поднятия больших весов.

5. Интенсивный бег по твердой поверхности — создает ударные нагрузки, увеличивая искривление.

Какие виды спорта полезны при сколиозе?

Оптимальными вариантами являются плавание, пилатес, йога и легкие силовые тренировки под контролем специалиста. Важно сочетать основные занятия с компенсирующими упражнениями, чтобы сбалансировать нагрузку на мышцы.

Уточнения

Сколио́з (лат. scoliōsis ← греч. σκολιός "кривой") — трёхплоскостная деформация позвоночника у человека. Искривление может быть врождённым, посттравматическим и идиопатическим (т.е. "неизвестнопричинным").

