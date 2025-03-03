Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Языковой демарш Зеленского: Украинский лидер отказался говорить по-английски после напряженного визита в США
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя

Система поясов в карате: путь от ученика к мастеру

Спорт

Карате — это не только боевое искусство, но и путь самосовершенствования, в котором цвет пояса отражает уровень подготовки бойца. Разные школы могут немного отличаться в градации, но в целом система кю (ученических степеней) и данов (мастерских степеней) остается неизменной. Об этом пишет онлайн-издание T-J.ru.

Каратисты
Фото: commons.wikimedia.org by ShogunTokugawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каратисты

Ученические пояса в карате

Начальный этап освоения карате включает 9 ученических степеней, начиная с белого пояса (9-й кю). По мере продвижения каратист осваивает новые техники, включая кихон (базовые движения), ката (формальные комплексы) и кумитэ (поединки).

  • Белый пояс (9-й кю) — основа основ. Первые шаги в изучении карате, освоение простых стоек, ударов и защит.
  • Желтый пояс (8-й кю) — добавляются сложные стойки, удары и базовые комбинации.
  • Оранжевый пояс (7-й кю) — включаются кумитэ и работа в парах.
  • Зеленый пояс (6-й кю) — требуется уверенное владение 11 видами кихона.
  • Синий пояс (5-й кю) — усложняются комбинации и силовая подготовка.
  • Фиолетовый пояс (4-й кю) — повышение уровня кумитэ и тактических навыков.
  • Светло-коричневый (3-й кю) — первый шаг к мастерству, акцент на реальный бой.
  • Коричневый пояс (2-й кю) — подготовка к черному поясу, высокий уровень физической подготовки.
  • Темно-коричневый (1-й кю) — финальный шаг перед экзаменом на черный пояс.

Мастерские пояса (даны)

Получение черного пояса (1-й дан) — это не завершение пути, а его новый этап. В этот момент каратист становится мастером, но обучение продолжается.

  • 1-й дан — минимальный уровень мастерства, проверка на знание ката и кумитэ.
  • 2-й дан — включает технику боевого посоха и меча.
  • 3-й дан — сочетание физических и тактических навыков, преподавательский уровень.
  • 4-й дан — демонстрация техники и ведение учеников.
  • 5-й дан — признание в мировом сообществе карате.

После 5-го дана степень присуждается за вклад в развитие карате, а не за выполнение определенных технических требований.

Ошибки при подготовке к экзамену

Недостаточное внимание к технике - многие концентрируются только на физической подготовке, но важно соблюдать правильную технику ударов и стоек.
Пренебрежение ката - формальные комплексы обязательны на экзамене, без них не получится перейти на новый уровень.
Переоценка своих сил в кумитэ - не стоит слишком агрессивно вести бой, важно показать тактическое мышление.
Игнорирование физических нормативов - отжимания, мосты и подтягивания также являются частью экзамена.

Неправильная подготовка к экзамену — недостаточное изучение требований и ошибок может привести к провалу аттестации.

Уточнения

Карате́ (также распространено написание каратэ, более точно отражающее русское произношение; яп. 空手道 каратэ-до: "путь пустой руки" или 空手 каратэ [ka'ɽate] "пустая рука") — японское боевое искусство, система защиты и нападения. В 2020 году — олимпийский вид спорта, в 2024 году карате не было представлено в программе Олимпийских игр.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4
Наука и техника
Земле больше ничего не угрожает? Что случилось с астероидом 2024 YR4 Аудио 
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Красота и стиль
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Цветы в марте? Да, пора, если не хотите скучную клумбу летом
Забудьте о банальностях: Лучшие идеи для подарка на 8 марта, которые подчеркнут её уникальность
Раскрыт секрет идеального морковного пирога: удивите родных и близких простым и вкусным рецептом!
Никогда так не делайте: самые распространённые ошибки при использовании удлинителя
Автомобильный арсенал: какие средства защиты можно легально возить в авто
Смартфоны и здоровье: три неожиданных способа, как гаджеты нам помогают
Когда понедельник — это не день, а стиль жизни: 10 пород собак с самым странным видом
Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
Виктория Боня призналась, что в детстве считала себя гадким утёнком
В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.