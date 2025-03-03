Система поясов в карате: путь от ученика к мастеру

Карате — это не только боевое искусство, но и путь самосовершенствования, в котором цвет пояса отражает уровень подготовки бойца. Разные школы могут немного отличаться в градации, но в целом система кю (ученических степеней) и данов (мастерских степеней) остается неизменной. Об этом пишет онлайн-издание T-J.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by ShogunTokugawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каратисты

Ученические пояса в карате

Начальный этап освоения карате включает 9 ученических степеней, начиная с белого пояса (9-й кю). По мере продвижения каратист осваивает новые техники, включая кихон (базовые движения), ката (формальные комплексы) и кумитэ (поединки).

Белый пояс (9-й кю) — основа основ. Первые шаги в изучении карате, освоение простых стоек, ударов и защит.

Желтый пояс (8-й кю) — добавляются сложные стойки, удары и базовые комбинации.

Оранжевый пояс (7-й кю) — включаются кумитэ и работа в парах.

Зеленый пояс (6-й кю) — требуется уверенное владение 11 видами кихона.

Синий пояс (5-й кю) — усложняются комбинации и силовая подготовка.

Фиолетовый пояс (4-й кю) — повышение уровня кумитэ и тактических навыков.

Светло-коричневый (3-й кю) — первый шаг к мастерству, акцент на реальный бой.

Коричневый пояс (2-й кю) — подготовка к черному поясу, высокий уровень физической подготовки.

Темно-коричневый (1-й кю) — финальный шаг перед экзаменом на черный пояс.

Мастерские пояса (даны)

Получение черного пояса (1-й дан) — это не завершение пути, а его новый этап. В этот момент каратист становится мастером, но обучение продолжается.

1-й дан — минимальный уровень мастерства, проверка на знание ката и кумитэ.

2-й дан — включает технику боевого посоха и меча.

3-й дан — сочетание физических и тактических навыков, преподавательский уровень.

4-й дан — демонстрация техники и ведение учеников.

5-й дан — признание в мировом сообществе карате.

После 5-го дана степень присуждается за вклад в развитие карате, а не за выполнение определенных технических требований.

Ошибки при подготовке к экзамену

Недостаточное внимание к технике - многие концентрируются только на физической подготовке, но важно соблюдать правильную технику ударов и стоек.

Пренебрежение ката - формальные комплексы обязательны на экзамене, без них не получится перейти на новый уровень.

Переоценка своих сил в кумитэ - не стоит слишком агрессивно вести бой, важно показать тактическое мышление.

Игнорирование физических нормативов - отжимания, мосты и подтягивания также являются частью экзамена.

Неправильная подготовка к экзамену — недостаточное изучение требований и ошибок может привести к провалу аттестации.

Уточнения

Карате́ (также распространено написание каратэ, более точно отражающее русское произношение; яп. 空手道 каратэ-до: "путь пустой руки" или 空手 каратэ [ka'ɽate] "пустая рука") — японское боевое искусство, система защиты и нападения. В 2020 году — олимпийский вид спорта, в 2024 году карате не было представлено в программе Олимпийских игр.



