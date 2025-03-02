Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным
Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки
Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя
Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака

2:55
Спорт

Грамотная упаковка рюкзака — залог комфортного путешествия. Неправильное распределение веса и хаотичная укладка вещей могут привести к быстрому утомлению и сложностям на маршруте. В этом материале разберем основные принципы организации снаряжения в рюкзаке. Об этом пишет онлайн-издание t-j.ru.

Турист
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турист

Что взять с собой?

Перед сборкой рюкзака необходимо составить список вещей, которые понадобятся в зависимости от маршрута, времени года и длительности похода. Для трехдневного похода по средней полосе России вам пригодятся:

  • Снаряжение: рюкзак, палатка, спальник, треккинговые палки
  • Кухня: газовая горелка, котелок, газовые баллоны, посуда
  • Одежда: сменная одежда, утепляющий слой, мембранная куртка
  • Еда: продукты с длительным сроком хранения, перекусы
  • Аптечка и гигиена: бинты, антисептики, индивидуальные медикаменты

Как правильно укладывать вещи?

Рюкзак должен быть сбалансирован, поэтому важно учитывать распределение веса:

  • На дне — мягкие и объемные вещи (одежда, спальник)
  • В центре — самые тяжелые предметы (палатка, еда, котелок)
  • Сбоку — легкие вещи, чтобы не нарушить баланс
  • Сверху — аптечка, дождевик, вещи, которые могут понадобиться в любой момент

Как защитить вещи от воды?

Для защиты снаряжения от влаги можно использовать гермомешки или плотные полиэтиленовые пакеты. Компрессионные мешки помогут сэкономить место и сделать рюкзак более компактным.

Что разместить снаружи?

Коврик и треккинговые палки удобнее всего крепить снаружи рюкзака с помощью стяжек. Это сохранит пространство внутри и обеспечит быстрый доступ к этим предметам.

Как правильно настроить рюкзак?

  • Перед выходом в поход рюкзак необходимо правильно отрегулировать:
  • Поясной ремень должен приходиться на тазовые кости, а не на живот
  • Лямки должны быть затянуты, но не давить на плечи
  • Грудной ремень помогает равномерно распределить нагрузку

Основные ошибки упаковки рюкзака

1. Неправильное распределение веса — может привести к перегрузке спины
2. Отсутствие защиты от влаги — может испортить вещи при дождливой погоде
3. Сложный доступ к важным вещам — аптечка и дождевик должны быть под рукой
4. Перегруз рюкзака ненужными вещами — стоит брать только самое необходимое
5. Плохая фиксация внешнего снаряжения — некачественное крепление коврика, палок или другой экипировки снаружи может привести к их потере или дискомфорту в движении.

Правильная сборка рюкзака поможет не только комфортно пройти маршрут, но и избежать травм и усталости.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют "туристом", "путешественником", "посетителем". Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева
Недвижимость
Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.