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Спартак догоняет лидеров. Красно-белые отомстили Оренбургу

2:13
Спорт » Командные виды » Футбол

В своем первом официальном матче 2025 года в РПЛ на "Лукойл Арене" "Спартак" принимал "Оренбург".

Матч Спартак - Оренбург
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова
Матч Спартак - Оренбург

Разумеется, красно-белые были несомненным фаворитом этой игры. Тем более нужно было брать реванш за поражение в первом туре от "Оренбурга", у которых эта победа была единственная, пишет обозреватель Pravda.Ru, побывавший на матче.

Игра началась без разведки и надо сказать, что на второй минуте "Оренбург" чуть не открыл счёт, Максименко из ближнего угла вытащил тяжёлый мяч. Однако к десятой минуте преимущество прочно перешло к "Спартаку" и он начал осаду штрафной площади гостей. Видно было, что команды, что называется, входят в сезон, и скорости были не очень высокие. Первый тайм закончился с двумя "баранками" на табло.

Характерно, что удививший суммами в трансферное окно "Спартак", свои "дорогие ценники" в стартовый состав так и не выставил. И Гарсия и Солари оставались в запасе. Не вышли они в перерыве. А вскоре счёт открыл лучший бомбардир "Спартака" Манфред Угальде. После навеса он опередил защитника и головой пробил мимо Николая Сысуева.

Атаки хозяев продолжались, тем более, что в середине второго тайма пусть остались вдесятером — Максим Сидоров за вторую жёлтую карточку покинул поле.

Долгожданная замена произошла на 73 минуте. У болельщиков "Спартака" оставалось более 15 минут, чтобы оценить новичков.
Но как раз с этой минуты "Оренбург" побежал отыгрываться. И даже провёл несколько опасных атак. Парадокс, но гости в меньшинстве атаковали даже больше, чем до удаления. Однако атакам оренбуржцам не хватало остроты и завершения.

А уже в самом конце игры новичок "Спартака" Солари открыл счёт своим забитым мячам в клубе. Получив мяч у вратарской, он хладнокровно пробил мимо защитников. 2:0 — и Спартак набирая 40 очков, догоняет "Краснодар" и "Зенит".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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