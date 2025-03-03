Не ради шоу: Валиева ошеломила заявлением о смысле своих тренировок

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась информацией о своем тренировочном режиме.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Камила Валиева

Она отметила, что в настоящее время не стремится достичь каких-либо конкретных целей, а просто хочет жить. Фигуристку спросили о значимости фигурного катания в ее жизни, на что она ответила, что это важная и неотъемлемая часть её существования.

Валиева рассказала "Спорт-Экспрессу", что тренируется шесть раз в неделю и готовится к выступлениям на шоу. В ближайшее время она примет участие в шоу Татьяны Навки, которое состоится 11-12 апреля, и Ирины Слуцкой, запланированное на 6 апреля.

Спортсменка подчеркнула, что тренируется не только ради участия в шоу, но и для поддержания формы и здоровья.

"Ради поддержания формы, здоровья и всего-всего. Спорт — это жизнь, тут уже ничего не сделаешь", — сказала Валиева.

На тренировках Камила, по её словам, работает над улучшением своей физической формы и общего состояния. Она упомянула свои практически ежедневные тренировки как на льду, так и занятия в зале.

С января 2024 года Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил по решению CAS. Ее участие в соревнованиях возможно только с декабря 2025 года.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

