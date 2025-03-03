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Серебро Большунова с привкусом золота: Легков дал неожиданную оценку результатам лыжника

1:14
Спорт

Олимпийский чемпион 2014 года в масс-старте на 50 километров Александр Легков прокомментировал выступление Александра Большунова в смешанной эстафете на чемпионате России 2025 года. Большунов финишировал вторым, уступив Сергею Забалуеву.

Александр Большунов
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Большунов

Легков отметил, что Большунов после интенсивных тренировок сразу же показывает высокие результаты. В этот раз он выглядел отлично, но немного не повезло. Легков подчеркнул, что это скорее вопрос удачи, чем реального поражения.

"Сегодня отлично выглядел, чуть не повезло, но это скорее невезение, нежели он реально проиграл", — сказал Легков в разговоре с "Чемпионатом".

Все спортсмены сильные, и у каждого есть свои сильные стороны, будь то спринтерские качества или другие навыки, подчеркнул лыжник.

Легков также выразил восхищение усилиями молодых спортсменов и отметил, что его уже мало что удивляет в мире спорта. Он подчеркнул, что прошёл через многое и испытал как успехи, так и неудачи. Поэтому он оценивает события с точки зрения их значимости и справедливости.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Алекса́ндр Генна́дьевич Легко́в (род. 7 мая 1983, Красноармейск, Московская область) — российский лыжник, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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