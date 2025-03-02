Спорт в радость, а не в тягость: как понять, что вы перетренировались?

Физическая активность важна для здоровья, но слишком интенсивные и частые тренировки могут привести к обратному эффекту. Эксперты советуют соблюдать баланс между нагрузками и отдыхом, чтобы избежать негативных последствий для организма. Об этом пишет онлайн-издание t-j.ru.
Если вы постоянно чувствуете усталость, раздражительность, а ваши результаты в зале стоят на месте, это может быть тревожным звоночком. Также о перегрузке сигнализируют мышечные боли, частые простуды и высокая частота пульса в покое.
Перетренированность влияет на нервную систему, снижает иммунитет и повышает риск травм. В долгосрочной перспективе это может привести к гормональным сбоям, проблемам с сердцем и даже депрессии.
Оптимальное количество тренировок — 3-5 раз в неделю с обязательными днями отдыха. Важно следить за питанием, уровнем стресса и качеством сна. Если тренировки перестали приносить радость и стали причиной тревожности, стоит пересмотреть режим и при необходимости обратиться к специалисту.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.