У вас дома нет спортзала? С этим инвентарем он вам не понадобится

3:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренировки дома могут быть такими же эффективными, как и занятия в зале, если использовать правильное оборудование. Мы собрали список спортивного инвентаря, который поможет вам разнообразить упражнения и сделать их более продуктивными. Об этом пишет онлайн-издание t-j.ru.

Фото: freepik is licensed under public domain домашняя тренировка



1. Балансборд — для координации и стабилизации мышц

Этот аксессуар активно используется сноубордистами и скейтерами, но подойдет и для обычных тренировок. Он помогает развивать чувство равновесия, улучшает работу стабилизационных мышц и делает базовые упражнения сложнее.

Как использовать: сначала попробуйте просто стоять на доске, затем переходите к приседаниям, выпадам и другим упражнениям с балансом.

2. Фитнес-резинки — универсальный инструмент для проработки мышц

Фитнес-резинки — это эластичные ленты с разными уровнями натяжения, которые помогают усложнить классические упражнения. Они идеально подходят как для силовых тренировок, так и для растяжки.

Как использовать: можно применять их в упражнениях на ягодицы, руки, плечи и пресс. Чем выше сопротивление, тем сложнее нагрузка.

3. Утяжелители для рук и ног — больше нагрузки без гантелей

Это удобный способ сделать тренировки сложнее без покупки гантелей. Они крепятся на запястья или щиколотки и увеличивают сопротивление при каждом движении.

Как использовать: подходят для бега, приседаний, выпада, упражнений на пресс и даже йоги.

4. Степ-платформа — кардионагрузка без бега

Этот аксессуар имитирует подъем по лестнице и помогает прорабатывать мышцы ног и ягодиц. Он делает кардио тренировки более интенсивными, но при этом щадящими для суставов.

Как использовать: шагайте вверх и вниз, делайте выпады и приседания, выполняйте динамичные упражнения.

5. Мини-степпер — для активного движения в течение дня

Это небольшой тренажер, который позволяет тренировать ноги прямо во время работы или просмотра фильмов. Он не заменит полноценную тренировку, но поможет поддерживать активность.

Как использовать: просто ходите на нем, регулируя темп и нагрузку.

6. Эспандер с мячом — тренировка реакции и координации

Этот аксессуар используют бойцы и спортсмены, так как он развивает скорость реакции и улучшает координацию. Удары по мячу, привязанному к голове, помогают быстрее ориентироваться в пространстве.

Как использовать: наденьте повязку, бейте по мячу и уклоняйтесь от него.

7. Кистевой эспандер — для силы хвата

Этот инструмент полезен не только для спортсменов, но и для тех, кто хочет улучшить силу рук. Он помогает укрепить пальцы, ладони и запястья.

Как использовать: просто сжимайте эспандер в удобное время — во время работы, отдыха или прогулки.

Что в итоге?

Добавление в тренировки небольших аксессуаров делает их интереснее и эффективнее. Выбирайте инвентарь под свои цели, чтобы прокачивать мышцы, развивать координацию и увеличивать нагрузку без сложных тренажеров.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



