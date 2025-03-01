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Сегодня без тренировки! 6 ситуаций, когда фитнес вреден

2:46
Спорт

Регулярные занятия спортом — основа здоровья, но иногда лучше дать телу отдохнуть. В некоторых ситуациях поход в спортзал может принести больше вреда, чем пользы, поэтому важно вовремя распознавать сигналы организма и не перегружать себя. Об этом пишет онлайн-издание t-j.ru.

Женщина тренируется дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома

1. Недосып и хроническая усталость

Если вы плохо спали ночью, организм ослаблен, а уровень энергии на нуле, силовые тренировки могут привести к повышенной утомляемости и даже травмам. Сон критически важен для восстановления, поэтому при сильном недосыпе лучше отдохнуть. 

2. Боль в мышцах после интенсивных нагрузок

Чувствуете крепатуру после тяжёлой тренировки? Значит, мышцы ещё не восстановились, и новая нагрузка может привести к перетренированности. Лучше сделать лёгкую растяжку, прогуляться или принять тёплую ванну, чтобы расслабиться. 

3. Переедание перед тренировкой

Если вы плотно пообедали прямо перед тренировкой, высока вероятность появления дискомфорта, одышки и даже тошноты. Оптимальное время для приема пищи перед тренировкой — за 2–3 часа до нее, а легкие перекусы допускаются за 30–60 минут. 

4. Симптомы простуды и вирусных заболеваний

При первых признаках болезни тренировки противопоказаны — они создают дополнительную нагрузку на иммунитет. Организму нужно время на восстановление, а поход в спортзал в таком состоянии может ухудшить самочувствие и увеличить риск заражения других людей. 

5. Похмелье и последствия алкоголя

Алкоголь ухудшает координацию, обезвоживает организм и снижает работоспособность мышц. Физические нагрузки при похмелье могут спровоцировать скачки давления, головокружение и ухудшение состояния. Лучше дать организму время на восстановление. 

6. Острая боль в теле без видимой причины

Если у вас появилась боль в спине, коленях или других суставах без видимой причины, это тревожный сигнал. Простая усталость проходит после разминки, но если боль сохраняется или усиливается, следует проконсультироваться с врачом и отказаться от тренировки. 

Что в итоге?

Пропуск тренировки — это не слабость, а осознанный выбор в пользу здоровья. Если ваш организм явно сигнализирует о необходимости отдыха, не игнорируйте эти сигналы. Иногда перерыв — это лучший способ избежать травм и продолжить тренироваться с удовольствием и пользой.

Уточнения

Похме́лье - постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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