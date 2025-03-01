Послематчевый обзор: "Краснодар" - "Крылья Советов" 1:1

Ничья в Краснодаре: "быки" возвращают лидерство в РПЛ

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В рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Крылья Советов" завершили встречу с равным счётом 1:1. Матч прошёл на домашней арене "Краснодара" под руководством арбитра Рафаэля Шафеева. Несмотря на ничью, команда Мурада Мусаева вернула лидерство в чемпионате, тогда как самарский клуб остаётся в середине таблицы.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Ход игры

Первый тайм остался без голов, но на 41-й минуте Иван Олейников вывел гостей вперёд. Ответный удар "Краснодара" последовал быстро: уже на 48-й минуте Виктор Са сравнял результат, реализовав момент после подачи с фланга.

Тревожным сигналом для хозяев стала травма Эдуарда Сперцяна на 66-й минуте. Полузащитник покинул поле при помощи медицинского персонала, что может повлиять на его участие в следующих матчах.

Турнирное положение

С 40 очками после 19 игр "Краснодар" возглавил рейтинг РПЛ, опередив ближайших конкурентов. "Крылья Советов" с 19 баллами занимают 10-ю позицию, сохраняя шансы на выход в верхнюю половину таблицы.

Уточнения

"Краснода́р" - российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России. Основан 22 февраля 2008 года. Финалист Кубка России в сезонах 2013/14 и 2022/23, серебряный призёр чемпионата России (2023/24) и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России (2014/15, 2018/19 и 2019/20). Домашним стадионом "Краснодара" является одноимённый стадион "Краснодар", вмещающий 35 179 зрителей.





"Кры́лья Сове́тов" (разг — Кры́лья, сокр. — КС) — российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953 и 1964, двукратный финалист Кубка России 2003/04 и 2020/21.



