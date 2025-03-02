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Тренировки без выходных: почему это может быть опасно для вашего здоровья

2:44
Спорт

Когда занятия спортом становятся вашим хобби, бывает сложно остановиться и дать себе отдых, хотя это очень важно. Частота тренировок должна зависеть от ваших целей и многих других факторов. Принцип "без выходных" может привести не только к замедлению прогресса, но и к другим последствиям.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

Восстановление является ключевым для вашего тела и разума. Пропуская дни отдыха, вы рискуете столкнуться с болями, травмами и выгоранием.

Как же организовать идеальный график тренировок? Важно уметь управлять нагрузкой и понимать, какой уровень усилий вам нужен для достижения изменений. Но не стоит переусердствовать, что может только навредить.

Признаки того, что вы нашли нужный баланс:

  • Вы становитесь сильнее с каждой тренировкой, не испытывая недомоганий.
  • У вас появляется желание возвращаться к занятиям.

Следует также учитывать общие рекомендации по физической активности: минимально рекомендуется 75 минут интенсивной нагрузки или 150 минут умеренной в неделю, плюс 2-3 дня на силовые тренировки.

Каждый человек индивидуален, и уровень нагрузки будет различаться в зависимости от физической подготовки, ранее полученных травм и других факторов. Главное — стремиться к рекомендуемым показателям в соответствии с вашими возможностями.

Некоторые люди не могут заставить себя тренироваться регулярно, в то время как другие не умеют делать перерывы, хотя это необходимо. Давайте разберемся, как понять, что вам нужен отдых.

  • У вас повышенный пульс

Если ваш пульс в покое выше нормы, желательно сократить нагрузки. Лучше всего проверять его каждое утро.

  • Нехватка результатов

Если вы не можете добиться прежних показателей, это может быть признаком перетренированности.

  • Вы чувствуете усталость

Ощущение разбитости и отсутствие радости от тренировок — сигналы о необходимости перерыва.

  • Проблемы со сном

Чрезмерные нагрузки могут вызывать бессонницу, даже если физическая усталость велика.

  • Частые травмы

Появление боли, выходящей за рамки обычной усталости, также должно насторожить.

  • Ослабленный иммунитет

Постоянные болезни и недомогания могут свидетельствовать о перетренированности.

  • Отсутствие мотивации

Если занятия стали неинтересными и вы не можете себя заставить, значит, вам срочно нужен перерыв.

  • Нет прогресса

Если достигнутый уровень результатов перестает улучшаться, возможно, стоит сделать паузу и отдохнуть от интенсивных тренировок.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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