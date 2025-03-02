Не верьте весам! Узнайте, что мешает вам увидеть реальный результат похудения

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1:04
Спорт

Тренер и фитнес-наставник Влада Уварова рассказала, что при похудении не следует слишком сильно ориентироваться на вес. По ее мнению, вес тела не является показательным, так как на него влияют факторы, такие как питание накануне, состояние кишечника, количество воды в организме и отеки, особенно характерные для женщин в конце цикла.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Она отметила, что отёки могут также возникать после интенсивных тренировок. Уварова предупредила, что если тренироваться часто и не позволять себе восстановление, уровень гормонов, таких как кортизол и альдостерон, может возрастать, что приводит к задержке воды в организме. Тренер подчеркнула, что организму необходим отдых между тренировками.

Кроме контроля веса, Влада Уварова порекомендовала отслеживать объёмы тела. Она посоветовала измерять обхваты и примерять старые вещи как отличный способ отслеживания прогресса, если вес вызывает сомнения, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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