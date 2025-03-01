Домашний триумф: ЦСКА-Арена рукоплещет победителям

ЦСКА vs "Торпедо": пятая победа армейцев в серии

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Московский ЦСКА продолжил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, одолев "Торпедо" из Нижнего Новгорода на домашней арене. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу армейцев, что стало их пятой подряд победой над этим соперником.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Денис Гурьянов оформил дубль, а Никита Нестеров и Никита Седов добавили по шайбе в актив команды. Со стороны "Торпедо" отличились Сергей Гончарук и Никита Артамонов.

Позиции в турнирной таблице

После 60 проведённых встреч ЦСКА занимает третью строчку в Западной конференции с 78 очками. "Торпедо", набрав 66 очков, расположилось на восьмой позиции, сохраняя шансы на выход в плей-офф.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки. В каждой команде есть вратарь (иногда два вратаря, второй — запасной), который защищает ворота своей команды, и несколько полевых игроков. Существует много видов хоккея, такие как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, хоккей на траве и другие.



