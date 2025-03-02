Вершина айсберга: Губерниев рассказал о скрытой стороне успеха Большунова и Терентьевой

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Комментатор Дмитрий Губерниев обсудил важность материальной поддержки для начинающих лыжников и необходимость открыто говорить о существующих проблемах, а не замалчивать их.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Он отметил, что успехи таких спортсменов, как Большунов и Терентьева, представляют лишь вершину айсберга.

"Есть Большунов, Терентьева, куча спортсменов выступают за Татарстан. Это вершина айсберга — замечательно. Но что скрыто под водой? Что у нас с фундаментом? Не размыло его, как этот стадион в своё время?" — задал вопрос Губерниев "Чемпионату".

Комментатор подчеркнул, что необходимо получать как можно больше информации и, если возникают проблемы, указывать на них.

1 марта в рамках чемпионата России 2025 года прошли две гонки — женский и мужской скиатлоны. В женском зачёте победа досталась Наталье Терентьевой, а в мужском — Александру Большунову.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015).



Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

