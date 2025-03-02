Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?

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Нападающий футбольного клуба "Акрон" Артём Дзюба выразил свои эмоции после того, как обновил рекорд Александра Кержакова по количеству голов в российском футболе.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Оба спортсмена теперь занимают лидирующие позиции в списке лучших бомбардиров, забив по 233 мяча за свою карьеру.

Дзюба забил важный гол в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги против "Пари НН", однако его команда уступила со счётом 1:2.

Несмотря на поражение, форвард подчеркнул, что для него значимо гордиться своими достижениями и стремиться к новым вершинам.

"Гол омрачён результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси — дорогого стоит", — сказал Дзюба в разговоре с "Чемпионатом".

Он также отметил, что достижение Кержакова — это значимое событие, но сейчас его внимание сосредоточено на предстоящей игре.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».



Алекса́ндр Анато́льевич Кержако́в (27 ноября 1982, Кингисепп, Ленинградская область) — российский футболист и тренер.



