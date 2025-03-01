7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес

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Важно помнить, что каждый человек имеет генетическую предрасположенность к накоплению жира, однако у всех это происходит по-разному. Гормоны также оказывают влияние на этот процесс. У хороших новостей: избавиться от висцерального жира довольно просто, он реагирует на те же методы, что и подкожный. Вот несколько советов от экспертов.

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Физическая активность на свежем воздухе

Питание

Не существует специальной диеты, предназначенной исключительно для снижения жира на животе. Тем не менее, рекомендуется ориентироваться на растительный рацион, насыщенный фруктами, овощами и бобовыми. В то же время полезно сократить потребление сахара, мяса, молочных продуктов, яиц и сильно обработанных продуктов.

Активность

Держите в уме, что локальное похудение невозможно, поэтому простые упражнения, такие как приседания, не помогут избавиться от жира на животе. Однако, когда вы теряете общий вес, именно из этой области жир уходит в первую очередь. Поддерживайте физическую активность, но избегайте чрезмерных нагрузок. Если проблема серьезная, 30-60 минут упражнений пять дней в неделю и 8000 шагов в день могут оказать значительное влияние. Не обязательно совершать марафоны или заниматься бодибилдингом.

Сон

Ключевым фактором в достижении успеха является достаточное количество сна. Оптимально спать от семи до девяти часов.

Стресс

Старайтесь минимизировать уровень стресса. Проводите время с родными и друзьями, отдыхайте на природе, медитируйте и занимайтесь спортом. Изучите популярные методики управления стрессом, сообщает Mentoday.

5 домашних упражнений для тренировки

1. Обратные скручивания

Лягте на пол, руки за головой, ноги слегка согнуты.

Поднимите ноги, подкручивая таз, подтяните колени к груди, напрягая пресс, затем вернитесь в исходное положение.

Выполните три подхода по 10-12 повторений.

2. Скалолаз

Примите упор лежа на прямых руках, напрягите все мышцы.

Подтяните правую ногу к руке, вернитесь в позицию и повторите для другой ноги.

Выполните три подхода по 10-12 повторений.

3. Русский твист

Сидя на полу, немного отклонитесь назад, согните ноги в коленях.

Повернитесь вправо и коснитесь пола руками, затем влево.

Выполните три подхода по 10-12 повторений.

4. Подъёмы ног из положения лёжа

Лягте на спину, руки вдоль тела.

Поднимите ноги, напрягая пресс, затем медленно опустите.

Выполните три подхода по 10-12 повторений.

5. Планка

Примите упор на локтях, выпрямите тело и напрягите мышцы.

Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

