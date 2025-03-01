7 часов сна против стресса: простой способ победить лишний вес

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3:10
Спорт

Важно помнить, что каждый человек имеет генетическую предрасположенность к накоплению жира, однако у всех это происходит по-разному. Гормоны также оказывают влияние на этот процесс. У хороших новостей: избавиться от висцерального жира довольно просто, он реагирует на те же методы, что и подкожный. Вот несколько советов от экспертов.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Физическая активность на свежем воздухе

Питание  

Не существует специальной диеты, предназначенной исключительно для снижения жира на животе. Тем не менее, рекомендуется ориентироваться на растительный рацион, насыщенный фруктами, овощами и бобовыми. В то же время полезно сократить потребление сахара, мяса, молочных продуктов, яиц и сильно обработанных продуктов.

Активность  

Держите в уме, что локальное похудение невозможно, поэтому простые упражнения, такие как приседания, не помогут избавиться от жира на животе. Однако, когда вы теряете общий вес, именно из этой области жир уходит в первую очередь. Поддерживайте физическую активность, но избегайте чрезмерных нагрузок. Если проблема серьезная, 30-60 минут упражнений пять дней в неделю и 8000 шагов в день могут оказать значительное влияние. Не обязательно совершать марафоны или заниматься бодибилдингом.

Сон  

Ключевым фактором в достижении успеха является достаточное количество сна. Оптимально спать от семи до девяти часов.

Стресс  

Старайтесь минимизировать уровень стресса. Проводите время с родными и друзьями, отдыхайте на природе, медитируйте и занимайтесь спортом. Изучите популярные методики управления стрессом, сообщает Mentoday.

5 домашних упражнений для тренировки

1. Обратные скручивания  

  • Лягте на пол, руки за головой, ноги слегка согнуты. 
  • Поднимите ноги, подкручивая таз, подтяните колени к груди, напрягая пресс, затем вернитесь в исходное положение. 
  • Выполните три подхода по 10-12 повторений.

2. Скалолаз  

  • Примите упор лежа на прямых руках, напрягите все мышцы. 
  • Подтяните правую ногу к руке, вернитесь в позицию и повторите для другой ноги. 
  • Выполните три подхода по 10-12 повторений.

3. Русский твист  

  • Сидя на полу, немного отклонитесь назад, согните ноги в коленях. 
  • Повернитесь вправо и коснитесь пола руками, затем влево. 
  • Выполните три подхода по 10-12 повторений.

4. Подъёмы ног из положения лёжа  

  • Лягте на спину, руки вдоль тела. 
  • Поднимите ноги, напрягая пресс, затем медленно опустите. 
  • Выполните три подхода по 10-12 повторений.

5. Планка  

  • Примите упор на локтях, выпрямите тело и напрягите мышцы. 
  • Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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