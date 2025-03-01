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Присоединяйся к утреннему кардио: узнай, как оно запускает гормоны счастья

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Спорт

Тренер Александр Калагур считает, что утренняя кардионагрузка является отличным началом для продуктивного и успешного дня. Он объяснил, что во время выполнения физических упражнений, которые тренируют сердце, вырабатываются гормоны серотонин и дофамин, которые напрямую связаны с чувством счастья и удовлетворения.

Фитнес
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Фитнес

Кроме того, он добавил, что любая физическая активность способствует высвобождению эндорфинов — естественного обезболивающего, которое необходимо организму во время занятий спортом и также улучшает настроение.

Тренер подчеркнул, что регулярные утренние кардиозарядки помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить сон и повысить самооценку, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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