Тренируетесь на скакалке? Осторожно, эта кардионагрузка может навредить

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Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о рисках, связанных с прыжками на скакалке, а также о тех, кому этот вид нагрузки категорически противопоказан.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыжки со скакалкой

Она отметила, что прыжки на скакалке являются одним из самых популярных способов кардионагрузки, используемым для похудения и повышения выносливости. Этот вид тренинга довольно энергозатратен; за 30 минут можно сжечь до 400 ккал.

В то же время тренер подчеркнула, что скакалка представляет собой интенсивную нагрузку, которая может не подойти всем. Особенно это касается людей с травмами крестца и копчика, хроническими болями в области шеи и поясницы, а также с опущением внутренних органов.

Она также добавила, что пожилым людям не стоит заниматься прыжками на скакалке из-за изменений в опорно-двигательном аппарате, так как интенсивные нагрузки могут усугубить их состояние. То же самое касается людей с грыжами и протрузиями в позвоночнике.

Тем, кто принадлежит к группе риска, тренер рекомендовала обратиться к врачу для обсуждения альтернативных способов физической активности, сообщает "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Гры́жа (лат. hernia) — заболевание, при котором происходит выхождение (выпячивание) внутренних органов из полости, занимаемой ими в норме, через нормально существующее или патологически сформированное отверстие в анатомических образованиях с сохранением целости оболочек.

