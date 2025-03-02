Секретное оружие для красивых ягодиц и сильной спины — махи гирей

Махи гирей — это одно из лучших упражнений с гирей, которое эффективно прорабатывает несколько мышечных групп одновременно, улучшая силу и выносливость.
В процессе выполнения активно работают ноги, ягодицы, спина, плечи и руки, а также мышцы кора, что помогает улучшить баланс и стабильность.
Это упражнение оказывает отличное кардио-нагрузку, заставляя сердце работать быстрее и сжигая калории. Махи гирей также способствуют улучшению гибкости и подвижности, особенно в бёдрах и корпусе.
Это упражнение можно выполнять где угодно, будь то тренажёрный зал или дома, и оно не требует много места, что делает его универсальным и доступным для любого уровня подготовки.
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
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