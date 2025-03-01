Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок

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Это вдохновляющая история о том, как правильный подход к физической активности может изменить тело и здоровье, особенно с возрастом.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Ходьба может быть не только эффективным, но и менее травмоопасным способом поддержания формы, особенно в зрелом возрасте.

Использование носимых устройств для отслеживания шагов, постепенное увеличение количества шагов, хождение в утяжелённом жилете или увеличение наклона на беговой дорожке — всё это помогает повысить интенсивность тренировки и сжигать больше калорий.

Также полезно разнообразить маршруты: добавить в маршрут холмы или пройтись по пляжу. Прогулки по наклонным поверхностям активируют разные группы мышц, что делает тренировку также более эффективной.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

