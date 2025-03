Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы чувствуете себя перегруженным интенсивными тренировками, но хотите похудеть, ходьба может быть отличным решением. Но не нужно зацикливаться на цели в 10 000 шагов или считать каждую калорию — подходите к прогулкам как к структурированному упражнению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Это позволяет развить устойчивую привычку, не перегружая организм. Включив в свою повседневную жизнь ежедневные прогулки, вы не только улучшите физическую форму, но и сожжёте лишние калории.

Для повышения интенсивности используйте различные методы, такие как увеличение скорости, изменение рельефа маршрута и добавление наклонов. Это не только ускорит процесс потери жира, но и укрепит мышцы.

Помните, что последовательность важнее интенсивности. Планируйте время для ходьбы каждый день, отслеживайте прогресс и не забывайте о запасном плане на случай плохой погоды, пишет Eat This, Not That.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.