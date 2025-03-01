Бёдра станут как желе: фитнес-тренер назвал главные ошибки

Фитнес-тренер Денис Соломин объяснил, почему мышцы внутренней поверхности бедра теряют тонус и становятся слабыми.
Первая причина — длительное сидение в неправильной позе. Особенно это заметно у девушек, которые сводят колени вместе, а стопы располагают шире. В таком положении мышцы постепенно укорачиваются и перестают работать в полную силу.
Вторая причина — ослабленные мышцы живота. Если наблюдаются вываленный низ живота, сутулость и впалая грудная клетка, это сигнал о дисбалансе в работе мышц.
Такие нарушения влияют не только на осанку, но и на тонус бёдер, провоцируя их дряблость, пишет "Спорт-Экспресс".
Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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