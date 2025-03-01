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Вместо пользы — вред: эксперт рассказал всю правду о фитнес-марафонах

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Спорт

Фитнес-марафоны кажутся отличной возможностью быстро прийти в форму, но эксперт Эдуард Каневский предупреждает о серьёзных рисках.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Первая и самая важная проблема — отсутствие индивидуального подхода. Люди с повышенным давлением или проблемами суставов могут столкнуться с ухудшением состояния, ведь программы марафонов не учитывают особенностей организма.

Вторая опасность — недостаток контроля со стороны тренера. Из-за большого количества участников специалист просто не успевает следить за техникой каждого, а ошибки в выполнении упражнений часто приводят к травмам.

И, наконец, самая неприятная ловушка — потеря мотивации. Даже если человек достиг результата, после окончания марафона он часто возвращается к старому образу жизни, так и не сформировав привычку к регулярным тренировкам, пишет "Москва 24".

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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