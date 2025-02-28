Tabata: универсальный метод для жиросжигания

Для тех, кто стремится ускорить метаболизм и снизить процент жира, утренние тренировки могут стать ключом к успеху. Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные нагрузки, такие как протокол Табата, эффективно стимулируют обмен веществ. Этот метод, разработанный в 1996 году японским учёным Идзуми Табатой, завоевал популярность благодаря краткости и результативности.
Согласно Эверетту Майнеру, сертифицированному тренеру NASM, эффективность метода объясняется тремя механизмами:
Классический вариант предполагает 8 циклов: 20 секунд максимальной нагрузки + 10 секунд отдыха (итого 4 минуты). Однако современные модификации позволяют комбинировать упражнения для снижения усталости мышц.
Базовый комплекс:
Усложнённый вариант:
Модификация Майнера:
Чередуйте упражнения на верх и низ тела (например, приседы + подтягивания) для равномерной нагрузки.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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