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Tabata: универсальный метод для жиросжигания

Всего 4 минуты в день, и жир сгорает сам: этот метод тренировок работает безотказно
1:58
Спорт

Для тех, кто стремится ускорить метаболизм и снизить процент жира, утренние тренировки могут стать ключом к успеху. Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные нагрузки, такие как протокол Табата, эффективно стимулируют обмен веществ. Этот метод, разработанный в 1996 году японским учёным Идзуми Табатой, завоевал популярность благодаря краткости и результативности.

Спортивна девушка
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Спортивна девушка

Почему метод Табаты работает?

Согласно Эверетту Майнеру, сертифицированному тренеру NASM, эффективность метода объясняется тремя механизмами:

  • Усиленный гормональный ответ. Короткие взрывные интервалы активируют выброс адреналина и гормона роста, ускоряющих жиросжигание;
  • Повышение эффективности митохондрий. Тренировки улучшают аэробный метаболизм, увеличивая выносливость;
  • Эффект послежогового потребления кислорода (EPOC). Организм продолжает расходовать калории в течение часов после занятия, восстанавливая энергетические ресурсы.

Структура тренировки

Классический вариант предполагает 8 циклов: 20 секунд максимальной нагрузки + 10 секунд отдыха (итого 4 минуты). Однако современные модификации позволяют комбинировать упражнения для снижения усталости мышц.

Примеры программ:

Базовый комплекс:

  • Махание гантелей
  • Бег с высоким подниманием колен
  • Отжимания на трицепс
  • Скручивания V-образные

Усложнённый вариант:

  • Отжимания
  • Присед с жимом
  • Берпи
  • "Альпинист"

Модификация Майнера:

  • Прыжки в приседе (20 сек) → отдых (10 сек);
  • Отжимания (20 сек) → отдых (10 сек);
  • Повторить 4 раза, затем минутный перерыв.

Совет:

Чередуйте упражнения на верх и низ тела (например, приседы + подтягивания) для равномерной нагрузки.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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