Протеин против куриной грудки: что даст вам бицепсы, а что – только чувство голода

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4:16
Спорт

Сывороточный протеин, известный как whey protein, стал незаменимой добавкой в мире фитнеса и здорового питания. Его активно используют спортсмены, бодибилдеры и просто те, кто хочет добавить больше белка в свой рацион. Но действительно ли он так полезен, как о нем говорят? Какие есть подводные камни, и всем ли он подходит? Давайте разберемся.

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

Что такое whey protein и почему он так популярен

Whey protein — это белковая добавка, которая производится из сыворотки молока. Он славится высокой биологической ценностью и быстрой усвояемостью, что делает его идеальным вариантом для восстановления мышц после тренировок.

Этот вид протеина бывает трех основных типов:

  • Концентрат (WPC): содержит около 70-80% белка, немного углеводов и жиров, чаще всего используется для общего восполнения белка.
  • Изолят (WPI): очищен от лактозы и жиров, содержит до 90% белка, отлично подходит для людей с чувствительным пищеварением.
  • Гидролизат (WPH): уже частично расщеплен, что ускоряет его усвоение, но стоит дороже остальных вариантов.

Преимущества whey protein: чем он полезен

Быстрое восстановление мышц

  • Whey protein усваивается быстрее, чем другие источники белка, помогая организму быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Удобство и простота использования

  • Этот протеин легко включить в рацион — достаточно смешать с водой или молоком, добавить в смузи, каши или выпечку. Это отличный вариант для занятых людей.

Снижение чувства голода

  • Белок дольше переваривается, что способствует более длительному ощущению сытости, а значит, помогает контролировать аппетит.

Укрепление иммунитета

  • В составе whey protein есть глутатион — мощный антиоксидант, который поддерживает иммунную систему.

Разнообразие вкусов

  • В отличие от некоторых других белковых добавок, сывороточный протеин выпускается с разными вкусами — от классического шоколада до экзотического манго.

Риски и предостережения: кому стоит быть осторожнее

Несмотря на популярность, whey protein подходит не всем. Употребление этой добавки может сопровождаться следующими проблемами:

  • Непереносимость лактозы: у некоторых людей после приема могут возникать вздутие, дискомфорт в животе и расстройства пищеварения. В этом случае стоит выбирать изолят, который практически не содержит лактозу.
  • Избыточное потребление белка: если ежедневно употреблять слишком много протеина, это может увеличить нагрузку на почки и печень. Особенно важно пить достаточное количество воды.
  • Риск поддельных добавок: не все производители выпускают качественные продукты. Перед покупкой важно проверять состав и выбирать сертифицированные бренды.

Как правильно принимать whey protein, чтобы получить максимум пользы

  • Выбирайте подходящий вид: если у вас проблемы с пищеварением, лучше подойдет изолят, а если вам нужен универсальный вариант — концентрат.
  • Принимайте после тренировки: в течение 30-60 минут после физической нагрузки — это поможет мышцам быстрее восстановиться.
  • Не заменяйте им полноценное питание: добавка должна дополнять рацион, а не заменять обычные приемы пищи.
  • Сочетайте с правильным питанием: для лучшего эффекта употребляйте протеин в сочетании с овощами, углеводами и жирами.
  • Следите за дозировкой: в среднем, безопасная норма — 1,5-2 г белка на 1 кг массы тела, включая все источники белка в рационе.

Стоит ли включать whey protein в рацион

Если у вас нет проблем с пищеварением, а в питании не хватает белка, whey protein может стать хорошим дополнением к рациону. Однако злоупотреблять им не стоит — он не заменит полноценную еду.

Главное — выбирать качественные добавки, учитывать свои потребности и не забывать про баланс питания.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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