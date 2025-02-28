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Как "дровосек" поможет вам добиться кубиков пресса: руководство по технике и вариациям

Фитнес: От традиционных скручиваний к функциональным движениям
2:14
Спорт

Многие стремятся добиться рельефного пресса, используя классические упражнения вроде планки или скручиваний. Однако для комплексной проработки мышц кора, особенно косых, необходимы движения с отягощениями, задействующие разные плоскости. Одно из таких упражнений — "дровосек", сочетающее динамику и стабильность.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Почему "дровосек" эффективен?

Тренер Эндрю Коутс, ведущий подкаста Lift Free and Diet Hard, поясняет, что это упражнение развивает силу, мобильность и мощность за счёт вращательных движений. Основная нагрузка ложится на косые мышцы живота, но также вовлекаются плечи, квадрицепсы, ягодицы и мышцы-стабилизаторы позвоночника.

Брайан Кент, эксперт Nike и основатель BKSTRENGTH, добавляет, что "дровосек" можно выполнять с гантелями, гирями или на тренажёре с тросом. Вариации включают движения по диагонали: от бедра к противоположному плечу или сверху вниз.

Варианты выполнения:

1. Классический "дровосек" на тренажёре с тросами (резинками (большой толщины))

  • Установите трос в верхнее положение;
  • Встаньте на одно колено, развернув плечи перпендикулярно тренажёру;
  • Возьмите рукоять обеими руками, начните движение от противоположного плеча к бедру, сохраняя корпус напряжённым;
  • Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений, затем 1 подход из 20-25 лёгких повторов.

2. С медицинским мячом

  • Встаньте в выпад, левая нога впереди;
  • Держите мяч у левого колена, затем резко поднимите его по диагонали к правому плечу;
  • Повторите на обе стороны.

3. Низко-высокий вариант на тросе

  • Расположите трос справа, возьмите рукоять у бедра;
  • Поворачивайте корпус влево, поднимая руки до уровня головы.

Советы тренеров

Коутс рекомендует фокусироваться на вращении бёдер и использовать вес, близкий к пределу возможностей, для роста мышц. Кент подчёркивает важность контроля и плавности движений, избегая рывков.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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