Как "дровосек" поможет вам добиться кубиков пресса: руководство по технике и вариациям

Фитнес: От традиционных скручиваний к функциональным движениям

2:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие стремятся добиться рельефного пресса, используя классические упражнения вроде планки или скручиваний. Однако для комплексной проработки мышц кора, особенно косых, необходимы движения с отягощениями, задействующие разные плоскости. Одно из таких упражнений — "дровосек", сочетающее динамику и стабильность.

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Почему "дровосек" эффективен?

Тренер Эндрю Коутс, ведущий подкаста Lift Free and Diet Hard, поясняет, что это упражнение развивает силу, мобильность и мощность за счёт вращательных движений. Основная нагрузка ложится на косые мышцы живота, но также вовлекаются плечи, квадрицепсы, ягодицы и мышцы-стабилизаторы позвоночника.

Брайан Кент, эксперт Nike и основатель BKSTRENGTH, добавляет, что "дровосек" можно выполнять с гантелями, гирями или на тренажёре с тросом. Вариации включают движения по диагонали: от бедра к противоположному плечу или сверху вниз.

Варианты выполнения:

1. Классический "дровосек" на тренажёре с тросами (резинками (большой толщины))

Установите трос в верхнее положение;

Встаньте на одно колено, развернув плечи перпендикулярно тренажёру;

Возьмите рукоять обеими руками, начните движение от противоположного плеча к бедру, сохраняя корпус напряжённым;

Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений, затем 1 подход из 20-25 лёгких повторов.

2. С медицинским мячом

Встаньте в выпад, левая нога впереди;

Держите мяч у левого колена, затем резко поднимите его по диагонали к правому плечу;

Повторите на обе стороны.

3. Низко-высокий вариант на тросе

Расположите трос справа, возьмите рукоять у бедра;

Поворачивайте корпус влево, поднимая руки до уровня головы.

Советы тренеров

Коутс рекомендует фокусироваться на вращении бёдер и использовать вес, близкий к пределу возможностей, для роста мышц. Кент подчёркивает важность контроля и плавности движений, избегая рывков.

Уточнения

Пресс — сокращенное название мышц живота.

