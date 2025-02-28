Как "дровосек" поможет вам добиться кубиков пресса: руководство по технике и вариациям

Многие стремятся добиться рельефного пресса, используя классические упражнения вроде планки или скручиваний. Однако для комплексной проработки мышц кора, особенно косых, необходимы движения с отягощениями, задействующие разные плоскости. Одно из таких упражнений — "дровосек", сочетающее динамику и стабильность.
Тренер Эндрю Коутс, ведущий подкаста Lift Free and Diet Hard, поясняет, что это упражнение развивает силу, мобильность и мощность за счёт вращательных движений. Основная нагрузка ложится на косые мышцы живота, но также вовлекаются плечи, квадрицепсы, ягодицы и мышцы-стабилизаторы позвоночника.
Брайан Кент, эксперт Nike и основатель BKSTRENGTH, добавляет, что "дровосек" можно выполнять с гантелями, гирями или на тренажёре с тросом. Вариации включают движения по диагонали: от бедра к противоположному плечу или сверху вниз.
Коутс рекомендует фокусироваться на вращении бёдер и использовать вес, близкий к пределу возможностей, для роста мышц. Кент подчёркивает важность контроля и плавности движений, избегая рывков.
Пресс — сокращенное название мышц живота.
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