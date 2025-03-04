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Когда ЛФК может нанести вред? Тренер перечислила противопоказания

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Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова объяснила, когда нельзя делать упражнения ЛФК на спину.

Групповой фитнес
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Групповой фитнес

Она рассказала, что врачи не советуют прибегать к лечебной гимнастике при остеохондрозе и сколиозе, обострении некоторых хронических заболеваний, болезнях почек и сердечно-сосудистой системы.

Еще не стоит делать эти упражнения во время беременности, обострения острых респираторных заболеваний, при частых головных болях и травмах позвоночника.

"Иногда бывают нежелательны определенные виды практик. Например, при наличии межпозвоночных грыж большого размера не рекомендуется выполнять глубокие скручивания", — цитирует не "СЭ".

Бутова посоветовала заранее проконсультироваться с врачом и специалистом в области фитнеса и ЛФК, чтобы не навредить организму.

Уточнения

Лече́бная физи́ческая культу́ра (ЛФК) — медицинская дисциплина, применяющая средства физической культуры (в основном — физические упражнения) с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также профилактики заболеваний.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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