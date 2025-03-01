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Губерниев предсказал половинчатое возвращение российских биатлонистов и лыжников на международную арену

1:14
Спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё мнение о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Биатлонист Матвей Елисеев
Фото: Selbst fotografiert by Steffen Prößdorf is licensed under Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international
Биатлонист Матвей Елисеев

Он отметил, что некоторые страны, которые сейчас проявляют русофобию, могут не разрешить российским спортсменам участвовать в соревнованиях на своей территории.

Губерниев предположил, что если российские спортсмены вернутся в биатлон, то они могут столкнуться с ограничениями в Финляндии, Швеции и Норвегии. Однако в других странах они смогут выступать без проблем.

"Поэтому тут возвращение возможно половинчатое. В биатлоне или в лыжах. Как быть, если в Норвегию вообще не пускают россиян? Туда не въехать обладателю российского паспорта никак", — сказал Губерниев, которого цитирует "Советский спорт".

Ранее шведский спортивный телеканал SVT проинформировал, что Международный олимпийский комитет (МОК) посоветовал международным федерациям зимних видов спорта продумать, как будет организован допуск российских спортсменов к квалификационным турнирам, которые пройдут перед Олимпийскими играми 2026 года.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). 

Биатло́н (от лат. bis — дважды и др.-греч. ἆθλον — состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки.

Лыжные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором соревнуются по времени прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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