Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РусЛайн открывает билеты: Котлас–Петербург за 1 час 40 минут
Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма
Очередной скандал на шоу Голос: Полина Гагарина снова устроила истерику и чуть не подралась с Бастой
Дрожжи и сахар: как вырастить перец всего за месяц
Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Настоящий биохакер среди насекомых: её яд умнее, чем твоя система безопасности
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги

Краснодара не будет в тройке сильнейших: Радимов назвал ТОП-3 команды текущего сезона РПЛ

1:22
Спорт

Бывший полузащитник "Зенита" из Санкт-Петербурга Владислав Радимов высказал своё мнение о том, какие команды могут войти в топ-3 по итогам предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

По словам Радимова, "Спартак" усилился и показал впечатляющую серию игр осенью. У команды более лёгкий календарь, поэтому она имеет хорошие шансы на борьбу за чемпионство до самого конца.

"Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся "Спартак", "Зенит" и "Динамо", — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

На данный момент на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 находится "Краснодар". Под руководством Мурада Мусаева команда набрала 39 очков.

На втором месте находится "Зенит" из Санкт-Петербурга с таким же количеством очков. Завершает тройку лидеров московский "Спартак", который набрал 37 очков. На четвёртом месте располагается московское "Динамо" с 35 очками. "Локомотив" из Москвы занимает пятое место с таким же количеством очков. Шестое место занимает ЦСКА с 31 очком.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет
Наука и техника
Скрытая тайна прошлого: урановая находка, о которой молчали 70 лет Аудио 
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
РусЛайн открывает билеты: Котлас–Петербург за 1 час 40 минут
Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма
Очередной скандал на шоу Голос: Полина Гагарина снова устроила истерику и чуть не подралась с Бастой
Дрожжи и сахар: как вырастить перец всего за месяц
Кошачье акне – не пустяк! Эта маленькая проблема может привести к серьёзным последствиям
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Настоящий биохакер среди насекомых: её яд умнее, чем твоя система безопасности
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги
Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.