Краснодара не будет в тройке сильнейших: Радимов назвал ТОП-3 команды текущего сезона РПЛ

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Бывший полузащитник "Зенита" из Санкт-Петербурга Владислав Радимов высказал своё мнение о том, какие команды могут войти в топ-3 по итогам предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

По словам Радимова, "Спартак" усилился и показал впечатляющую серию игр осенью. У команды более лёгкий календарь, поэтому она имеет хорошие шансы на борьбу за чемпионство до самого конца.

"Думаю, что борьба за чемпионство будет до конца. Мне кажется, что в тройке окажутся "Спартак", "Зенит" и "Динамо", — сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

На данный момент на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 находится "Краснодар". Под руководством Мурада Мусаева команда набрала 39 очков.

На втором месте находится "Зенит" из Санкт-Петербурга с таким же количеством очков. Завершает тройку лидеров московский "Спартак", который набрал 37 очков. На четвёртом месте располагается московское "Динамо" с 35 очками. "Локомотив" из Москвы занимает пятое место с таким же количеством очков. Шестое место занимает ЦСКА с 31 очком.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.



Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер.

