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Тренировки не приносят результата? Топ-3 ошибки новичков в фитнесе

1:31
Спорт
спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Часто люди начинают тренироваться с желанием изменить свое тело и укрепить здоровье, однако результатов спорт не приносит. Фитнес-эксперт и основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко в беседе с NewsInfo. Ru назвал самые распространенные ошибки новичков в фитнесе.

Занятия спортом не только способствуют улучшению физической формы, но и кардинально меняют внутреннее состояние человека.

"Сначала люди начинают больше двигаться, у них растет уровень энергии и работоспособности, а также укрепляется иммунитет", — отмечает Литовченко.

Он отметил, что среди новичков существует множество распространенных ошибок, которые могут затормозить прогресс.

Первая — стремление добиться всего сразу. Многие новички, видя, как более опытные коллеги поднимают большие веса, пытаются повторить их достижения, игнорируя правильную технику выполнения упражнений. Это часто приводит к травмам и разочарованию.

Во-вторых, плохая разминка или недостаток внимания к ней может также стать причиной повреждений и отсутствия результата.

Литовченко добавил, что ошибка в питании тоже считается серьезной.

"Новички часто забывают о правильном питании, полагая, что одних тренировок достаточно. Но для достижения результатов необходимо следить не только за тренировочным процессом, но и за рационом", — заключил эксперт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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