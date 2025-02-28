Футболисты пили водку перед матчами: как раньше заряжались игроки российского клуба

Бывший игрок мадридского футбольного клуба "Реал" Ройстон Дренте, который также выступал за ФК "Алания", рассказал как его одноклубники пили водку перед матчами.

Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Водка

Речь шла о футболистах владикавказской команды.

"Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили шоты перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не шот водки. Это было нормально, выпить шот. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей", — цитирует 37-летнего Дренте AS.

Голландец выступал за "Аланию" в 2013 году, провел шесть матчей и забил три гола. Тренером тогда был Валерий Газзаев, по итогам сезона осетинская команда вылетела из элитного дивизиона футбола России.

Уточнения

Ро́йстон Ри́кки Дре́нте (нидерл. Royston Rickie Drenthe; род. 8 апреля 1987, Роттердам, Южная Голландия) — нидерландский футболист, защитник и полузащитник испанского клуба «Расинг Мурсия».

