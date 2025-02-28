Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкий ген против очень редкой болезни: ученые нашли способ вылечить синдром КОПА
5 вредных утренних ритуалов, которые медленно убивают вас
Юра Борисов объяснил, почему выдохнул после проигрыша на престижной кинопремии в США
Как защититься от нападающих собак? 10 советов, чтобы не пострадать
Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу
Как разместить всю обувь в маленькой квартире? 7 гениальных идей
Депортирует студентов? СМИ пишут, что Трамп, возможно, депортирует некоторых иностранных студентов
Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы
Как перезагрузиться и снять стресс? Этот способ вас удивит!

Футболисты пили водку перед матчами: как раньше заряжались игроки российского клуба

Спорт

Бывший игрок мадридского футбольного клуба "Реал" Ройстон Дренте, который также выступал за ФК "Алания", рассказал как его одноклубники пили водку перед матчами.

Водка
Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Водка

Речь шла о футболистах владикавказской команды.

"Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили шоты перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не шот водки. Это было нормально, выпить шот. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей", — цитирует 37-летнего Дренте AS.

Голландец выступал за "Аланию" в 2013 году, провел шесть матчей и забил три гола. Тренером тогда был Валерий Газзаев, по итогам сезона осетинская команда вылетела из элитного дивизиона футбола России.

Уточнения

Ро́йстон Ри́кки Дре́нте (нидерл. Royston Rickie Drenthe; род. 8 апреля 1987, Роттердам, Южная Голландия) — нидерландский футболист, защитник и полузащитник испанского клуба «Расинг Мурсия».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Российский шоу-бизнес
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет
Красота и стиль
Спустя 15 лет: этот аромат раскупают каждую минуту — вот в чем его главный секрет Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Юра Борисов объяснил, почему выдохнул после проигрыша на престижной кинопремии в США
Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу
Как разместить всю обувь в маленькой квартире? 7 гениальных идей
Депортирует студентов? СМИ пишут, что Трамп, возможно, депортирует некоторых иностранных студентов
Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы
Как перезагрузиться и снять стресс? Этот способ вас удивит!
Опасность миновала! Астероид не врежется в нашу планету
Хотели похудеть и умерли! Популярные уколы обвинили в гибели десятков людей
Если в бургере нет булки, но есть всё остальное — это уже салат или всё ещё бургер
Telegram защитит от мошенников: новую функцию добавили в мессенджер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.