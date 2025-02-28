Сожги жир с сумасшедшей скоростью! Как похудеть без ограничений?

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Василики Руссу — девушка, которая любит здоровый образ жизни и занятия спортом. Будучи моделью, она старается поддерживать форму, не отказывая себе ни в чем. Как ей это удаётся?

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка на велотренажере

Основной принцип модели — баланс, внимание к своему рациону, но также наслаждение любимыми блюдами. В интервью изданию Shape Василики рассказала, что с юных лет научилась питаться здоровой пищей.

"Я всегда питалась здоровой пищей. Я не ела белый хлеб, сладости, пирожные, круассаны, жареную пищу. Но за границей я ходила пешком не менее 10 км", — сказала она.

Любимое упражнение

В последние годы Василики нашла свой любимый вид упражнений — сайкл, который поддерживает ее в отличной форме. Благодаря занятиям спортом ей удается поддерживать стройную и подтянутую фигуру, сочетая диету с физическими упражнениями, не чувствуя ограничений в повседневной жизни.

Что такое сайкл?

Это вид интенсивных кардиоупражнений, выполняемых на велотренажере, который сочетает в себе силу, выносливость и удовольствие. Он подойдёт для людей, желающих улучшить свою физическую форму, сжечь калории и привести свое тело в тонус.

Как заниматься?

Вам понадобятся специальные велотренажеры и удобная спортивная одежда. Обычно занятия проходят в групповой обстановке под громкую мотивирующую музыку, а инструктор помогает чередовать интенсивные и расслабляющие интервалы.

Настройки велосипеда: вам необходимо правильно отрегулировать велосипед в соответствии с вашим ростом и телосложением.

Правильная осанка: важно сохранять правильную осанку: расслабьте плечи, держите спину прямо и слегка согните колени, чтобы избежать травм.

Чередование интенсивности: сайкл сочетает в себе высокоинтенсивные интервалы и восстановление с чередованием скорости и сопротивления на велосипеде.

Преимущества:

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы: он помогает повысить частоту сердечных сокращений, укрепляет сердце и повышает выносливость. Потеря веса: чрезвычайно эффективен для сжигания калорий и уменьшения жировых отложений. Укрепление мышц: в основном тренируются мышцы ног (квадрицепсы, ягодицы, икры), а также туловища, что обеспечивает общее укрепление. Улучшение настроения: как и другие аэробные упражнения, сайкл высвобождает эндорфины, помогая бороться со стрессом и улучшая настроение. Низкий риск получения травмы: это упражнение с низкой ударной нагрузкой, идеально подходящее для тех, кто избегает более интенсивных видов деятельности, таких как бег.

Уточнения

Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.

