Сожги жир с сумасшедшей скоростью! Как похудеть без ограничений?

Василики Руссу — девушка, которая любит здоровый образ жизни и занятия спортом. Будучи моделью, она старается поддерживать форму, не отказывая себе ни в чем. Как ей это удаётся?
Основной принцип модели — баланс, внимание к своему рациону, но также наслаждение любимыми блюдами. В интервью изданию Shape Василики рассказала, что с юных лет научилась питаться здоровой пищей.
"Я всегда питалась здоровой пищей. Я не ела белый хлеб, сладости, пирожные, круассаны, жареную пищу. Но за границей я ходила пешком не менее 10 км", — сказала она.
В последние годы Василики нашла свой любимый вид упражнений — сайкл, который поддерживает ее в отличной форме. Благодаря занятиям спортом ей удается поддерживать стройную и подтянутую фигуру, сочетая диету с физическими упражнениями, не чувствуя ограничений в повседневной жизни.
Это вид интенсивных кардиоупражнений, выполняемых на велотренажере, который сочетает в себе силу, выносливость и удовольствие. Он подойдёт для людей, желающих улучшить свою физическую форму, сжечь калории и привести свое тело в тонус.
Вам понадобятся специальные велотренажеры и удобная спортивная одежда. Обычно занятия проходят в групповой обстановке под громкую мотивирующую музыку, а инструктор помогает чередовать интенсивные и расслабляющие интервалы.
Настройки велосипеда: вам необходимо правильно отрегулировать велосипед в соответствии с вашим ростом и телосложением.
Правильная осанка: важно сохранять правильную осанку: расслабьте плечи, держите спину прямо и слегка согните колени, чтобы избежать травм.
Чередование интенсивности: сайкл сочетает в себе высокоинтенсивные интервалы и восстановление с чередованием скорости и сопротивления на велосипеде.
Велотренажёр — тренажёр, имитирующий велосипед, спортивный тренажёр.
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