Физическая активность школьников: что говорит наука?

2:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Современные дети двигаются меньше, чем их родители в детстве. Полдня они проводят в школе за партой, а затем несколько часов сидят за уроками и гаджетами. Об этом пишет интернет-портал "7я.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by risastla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Футбол на улице

В результате дефицит физической активности приводит к проблемам со здоровьем:

Частые простуды из-за ослабленного иммунитета

Лишний вес из-за недостатка движения

Сколиоз и проблемы с осанкой

Близорукость от долгого сидения перед экранами

Неврозы и стресс из-за высокой учебной нагрузки

Сколько активности нужно детям?

Для здоровья школьнику необходимо не менее 60 минут активных движений в день

Два-три раза в неделю — дополнительные спортивные тренировки

Больше подвижных игр на свежем воздухе

Важно! Не стоит перегружать ребенка — спорт должен приносить удовольствие, а не усталость.

Как спорт помогает детям лучше учиться?

Развивает выносливость — ребенок меньше устает

Улучшает память и концентрацию — учеба дается легче

Снижает уровень стресса — помогает справляться с нагрузкой

Формирует дисциплину — регулярные занятия воспитывают ответственность

Какие виды активности выбрать?

Каждый ребенок индивидуален, но существуют универсальные формы движения:

Бег и спортивные игры — развивают выносливость

Плавание — улучшает осанку и укрепляет иммунитет

Йога и гимнастика — снимают стресс и поддерживают гибкость

Танцы — сочетают нагрузку и творчество

Если ребенок не любит спорт, попробуйте предложить ему прогулки, игры на улице или велосипед — любое движение лучше, чем сидячий образ жизни.

Как помочь ребенку больше двигаться?

Показывайте пример — занимайтесь спортом вместе

Ограничьте время перед экраном — замените гаджеты активными играми

Выбирайте занятия, которые нравятся ребенку

Следите за балансом — не перегружайте ребенка

Что в итоге?

Спорт — это не только про здоровье, но и про развитие личности. Чем активнее ребенок, тем выше его работоспособность, концентрация и стрессоустойчивость. Достаточно 60 минут активности в день, чтобы ребенок рос крепким, энергичным и уверенным в себе.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



