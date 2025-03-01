Физическая активность школьников: что говорит наука?

Современные дети двигаются меньше, чем их родители в детстве. Полдня они проводят в школе за партой, а затем несколько часов сидят за уроками и гаджетами. Об этом пишет интернет-портал "7я.ру".
В результате дефицит физической активности приводит к проблемам со здоровьем:
Важно! Не стоит перегружать ребенка — спорт должен приносить удовольствие, а не усталость.
Каждый ребенок индивидуален, но существуют универсальные формы движения:
Если ребенок не любит спорт, попробуйте предложить ему прогулки, игры на улице или велосипед — любое движение лучше, чем сидячий образ жизни.
Спорт — это не только про здоровье, но и про развитие личности. Чем активнее ребенок, тем выше его работоспособность, концентрация и стрессоустойчивость. Достаточно 60 минут активности в день, чтобы ребенок рос крепким, энергичным и уверенным в себе.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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