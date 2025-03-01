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Зимний бег без травм — силовая тренировка, которая спасёт ваши ноги

2:10
Спорт

Зимний бег — это настоящее испытание. Снег, лед и холода делают тренировки сложнее, а ноги — уязвимее. Если летом можно просто надеть кроссовки и побежать, то зимой мышцы, суставы и связки испытывают колоссальные нагрузки. Решение? Добавить силовую подготовку! Об этом сообщает онлайн-журнал Begaem. com.

Зимняя пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Зимняя пробежка

Почему без силовых тренировок зимой не обойтись?

  • Бег по снегу требует больше энергии, чем бег по асфальту
  • Сильные мышцы ног и корпуса помогают лучше удерживать баланс
  • Развитая стопа и икроножные мышцы снижают риск травм
  • Силовая подготовка улучшает технику бега
  • Выносливость растет, а риск перегрузки снижается

Когда тренироваться и как не перегрузить тело?

  • Силовую тренировку можно проводить в дни отдыха от бега
  • Легкая силовая сессия подойдет в дни восстановления
  • Перед тренировкой делаем разминку (15 минут легкого бега)
  • Не перегружаемся — важно соблюдать баланс

Какие упражнения выбрать?

Создаем круговую программу из 6-8 ключевых движений, выполняем 4-6 кругов без отдыха между упражнениями.

  • Пресс — укрепляет корпус, помогает удерживать технику
  • Задняя поверхность бедра — важна для толчка при беге
  • Передняя поверхность бедра — стабилизирует колени
  • Внутренние и внешние мышцы бедра — удерживают баланс
  • Спина — важна для осанки и правильного положения корпуса
  • Стопы и икроножные мышцы — защищают от травм
  • Жим лёжа — укрепляет плечи и руки

Как сделать тренировку эффективнее?

  • Пить воду — мышцы должны быть хорошо увлажнены
  • Не забывать про спортивное питание — оно ускоряет восстановление
  • Добавлять растяжку после тренировки — это снижает риск травм

Что дальше?

Силовая тренировка помогает бегунам избежать травм и повысить результаты. Чем сильнее ноги, тем меньше нагрузка на суставы, а значит, бегать можно быстрее, дольше и без боли.

Уточнения

Бег трусцо́й (джо́ггинг, англ. jogging - "шаркающий" бег) — бег со скоростью 7-9 километров в час. Характерные особенности техники — "шлёпанье" расслабленной стопой и иногда жёсткий удар пяткой об опору в результате "натыкания", скорость передвижения несколько больше, чем при быстрой ходьбе.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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