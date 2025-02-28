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Табата-тренировка: как уложить полноценную нагрузку в 20 минут?

1:50
Спорт

Когда японские ученые в 1996 году разрабатывали методику для олимпийских спортсменов, никто не думал, что Табата станет мировым трендом. Теперь это одна из самых эффективных программ для сжигания жира и развития выносливости. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Степ-аэробика
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Damien Horvath
Степ-аэробика

Как работает Табата?

  • 20 секунд активной нагрузки + 10 секунд отдыха
  • 4-минутные раунды — минимум один, максимум четыре
  • Всего 20 минут тренировки дают мощный эффект

Табата — это не просто кардио, а интервальный тренинг высокой интенсивности (HIIT). Методика заставляет тело использовать максимум кислорода, ускоряет метаболизм и сжигает 360 калорий за 20 минут.

Почему Табата — это не просто спорт, а жиросжигающий двигатель?

  • Ускоряет обмен веществ — сжигаешь жир даже после тренировки
  • Укрепляет мышцы — не хуже силовых тренировок
  • Экономит время — 20 минут заменяют час в зале
  • Развивает выносливость — сердце и легкие становятся сильнее

Кому подойдет Табата и когда лучше не заниматься?

  • Тем, кто хочет быстро похудеть
  • Занятым людям, у которых мало времени
  • Любителям кардио, которые хотят увеличить интенсивность
  • Не подходит людям с болезнями сердца, суставов или дыхательной системы.

Как правильно заниматься по Табате?

  • Следи за таймером — главное правило метода
  • Делай разминку и заминку — иначе травмы неизбежны
  • Не занимайся чаще 3 раз в неделю — телу нужен отдых

Что в итоге?

Методика Табаты продолжает набирать популярность, заменяя привычные тренировки. Сегодня ее используют профессиональные спортсмены, новички и даже звезды Голливуда.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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