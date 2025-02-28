Табата-тренировка: как уложить полноценную нагрузку в 20 минут?

Когда японские ученые в 1996 году разрабатывали методику для олимпийских спортсменов, никто не думал, что Табата станет мировым трендом. Теперь это одна из самых эффективных программ для сжигания жира и развития выносливости. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Табата — это не просто кардио, а интервальный тренинг высокой интенсивности (HIIT). Методика заставляет тело использовать максимум кислорода, ускоряет метаболизм и сжигает 360 калорий за 20 минут.
Методика Табаты продолжает набирать популярность, заменяя привычные тренировки. Сегодня ее используют профессиональные спортсмены, новички и даже звезды Голливуда.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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