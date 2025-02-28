Раскрыт секрет весенних тренировок: 6 упражнений, которые преобразят ваше тело

2:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите улучшить свою физическую форму и укрепить здоровье, но не хотите посещать спортзал, у нас есть приятная новость — весна скоро наступит. Вскоре тренировки можно будет проводить на уличных спортивных площадках или в парке, получая от них максимум пользы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт

Чтобы ваша тренировка была лёгкой и продуктивной, важно сделать разминку. Это займёт всего 5-7 минут, чтобы разогреть мышцы и суставы и снизить риск травм. Вы можете пробежаться в спокойном темпе, сделать наклоны и повороты корпуса, а также выполнить круговые движения в плечах, локтях и кистях. Главное — делать всё плавно и без резких движений.

Вот 6 упражнений для тренировки на улице:

Подтягивания

Это упражнение развивает силу, укрепляет запястья, прокачивает мышцы кора, широчайшие мышцы спины, бицепсы и плечевой пояс. Также подтягивания улучшают координацию и когнитивные способности.

Отжимания на брусьях

Отжимания на брусьях укрепляют мышцы груди, плечи и руки, способствуют поддержанию хорошей осанки и увеличивают силу. Не стоит делать их каждый день, предоставьте мышцам время на отдых.

Приседания

Приседания в первую очередь направлены на нижнюю часть тела, но также прокачивают пресс. Убедитесь, что колени во время выполнения направлены в ту же сторону, что и носки.

Выпады с поворотами

Выпады считаются многосуставным упражнением, задействующим большое количество крупных и мелких мышц, включая бедра, ягодицы и икры.

Прыжки на скакалке

Скакалка — отличный способ увеличить расход калорий, развить координацию и выносливость. Это недорогой и компактный снаряд.

Уголок на брусьях

Уголок является эффективным упражнением для тренировки мышц пресса. Хотя статические упражнения не увеличивают объем мышц, они способствуют повышению силы и выносливости мышечных волокон.

Не упустите возможность весной заниматься физической активностью на свежем воздухе.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

