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Больше не будет одышки: 6 простых шагов к телу мечты

2:54
Спорт

Лишний вес и ожирение — это не просто эстетическая проблема, а серьезная угроза для здоровья с многочисленными последствиями. Ожирение увеличивает риск развития метаболического синдрома, который включает в себя повышенное артериальное давление, ненормальные уровни холестерина и инсулинорезистентность. Эти состояния, в свою очередь, повышают вероятность серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульт и гипертония.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

У мужчин избыточный вес может также повлиять на уровень сахара в крови, создавая условия для диабета. Кроме физических последствий, это негативно сказывается на психическом состоянии, способствуя развитию депрессии и тревожности, а также снижению самооценки. Эти психологические аспекты могут поддерживать нездоровые привычки, что приводит к порочному кругу.

Вот 6 эффективных упражнений для похудения:

Бёрпи

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены.
2. Перейдите в упор присев.
3. Прыжком переходите в упор лежа.
4. Снова сядьте и выпрыгните, поднимая руки над головой.

Велосипед

1. Лягте на пол, руки за головой, ноги выпрямлены.
2. Поднимите ноги на 15 см от пола.
3. Притяните правое колено к груди, дотянитесь левым локтем к правой ноге.
4. Повторите для другой стороны.

Выпады с прыжками

1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки перед грудью.
2. Сделайте выпад правой ногой, колени под углом 90 градусов.
3. Повернитесь вправо.
4. Затем выполните выпад левой ногой и поверните туловище влево.

Махи гирей

1. Встаньте, немного согните колени, наклонитесь вперед с прямой спиной.
2. Возьмите гирю в обе руки.
3. Проведите гирю между ногами, затем резко выпрямитесь, вынося руки вперед.
4. Вернитесь в исходное положение.

Зашагивания на тумбу

1. Встаньте перед тумбой, руки, как при беге.
2. Первой ставьте на тумбу правую ногу, затем левую.
3. Поочередно опустите ноги на пол.

Скручивания

1. Лягте на пол, ноги согнуты, руки за головой.
2. Оторвите лопатки от пола, потянитесь локтями к коленям, напрягая пресс.
3. Вернитесь в исходную позицию.

Регулярные тренировки помогут не только сбросить лишний вес, но и улучшить общее состояние здоровья.

Уточнения

Инсу́льт  — острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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