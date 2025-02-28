Лежите и худейте: фитнес-эксперт раскрыла секрет сжигания жира на боку

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Забывайте про изнурительные тренировки! Фитнес-эксперт Лора Уилсон рассказала, как можно сжигать жир, просто лёжа на боку.

Фото: freepik is licensed under public domain домашняя тренировка

Подъёмы ног, круговые движения, сведение рук и "велосипед" работают на все ключевые мышцы, помогая укрепить тело и избавиться от лишнего веса.

Хотите усилить эффект? Добавьте утяжелители для лодыжек, и жир будет уходить ещё быстрее. Эти упражнения особенно полезны тем, кто испытывает боли в спине — теперь вы сможете тренироваться без стресса для позвоночника, пишет журнал Men Today.

Попробуйте, и ваше тело скажет вам спасибо!

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

